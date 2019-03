Indian Wells: finale Andreescu-Kerber

La 18enne canadese ha eliminato l'ucraina Svitolina

Bianca Andreescu e Angelique Kerber sono a sorpresa le due finaliste del torneo di Indian Wells, in California.



Continua dunque a vivere il suo sogno la 18enne canadese, numero 60 Wta, in gara con una wild card, che ha sconfitto con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 l'ucraina Elina Svitolina, numero 6 del ranking mondiale, pure lei alla prima semifinale nel deserto californiano, e centrando la seconda affermazione su una top ten dopo quella ai danni di Caroline Wozniacki.



La 31enne Kerber, numero 8 del mondo, per la terza volta tra le migliori quattro sul cemento californiano, si è imposta per 6-4 6-2 sulla lanciatissima svizzera Belinda Bencic, numero 23 del ranking, reduce dal suo terzo titolo in carriera vinto un paio di settimane fa a Dubai (e protagonista negli ottavi del ko della giapponese Naomi Osaka, numero uno del mondo, nonché campionessa in carica), per non dire che in questo avvio di stagione ha già sconfitto ben 6 top-ten (tutte diverse).

ContentItem-51522b83-b96d-4eb9-9a8c-d7ee9120bdbd

Indian Wells: finale Andreescu-Kerber

La 18enne canadese ha eliminato l'ucraina Svitolina

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Sport^Tematica:Tennis^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Altri sport^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^