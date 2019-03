Indian Wells: Djokovic fuori

Eliminato a sorpresa anche Nishikori. Avanti Nadal e Federer

Sono Novak Djokovic e Kei Nishikori le prime uscite eccellenti al torneo di Indian Wells primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento della località californiana.



Il tennista serbo numero uno del mondo è stato infatti battuto e eliminato a sorpresa dal 35enne tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 39 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-4.



Un ko davvero inaspettato per Djokovic che al torneo di Indian Wells ha vinto ben cinque volte. Inattesa sconfitta e eliminazione anche per il giapponese Nishikori, numero 7 della classifica mondiale, rimontato e battuto dal polacco Hubert Huskacz (67) con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.



Turno passato senza problemi invece per Rafa Nadal, numero 2 del mondo, e qui vincitore in tre edizioni, che ha sconfitto per 6-3 6-1 l'argentino Diego Schwartzman (26).



Bene anche Roger Federer (4) che ha prevalso con il punteggio di 6-3 6-4 sul connazionale Stan Wawrinka (40).

