In Australia è subito Mercedes

Trionfa Bottas davanti a Hamilton, Ferrari giù dal podio

Comincia all'insegna della Mercedes il mondiale 2019 di Formula 1.



A vincere la prima gara sulla pista di Melbourne in Australia e' Valtteri Bottas che gia' alla partenza infila il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton e mantiene la leadership fino all'ultimo giro.



Il britannico si piazza alle sue spalle, mentre Max Verstappen, con la Red Bull-Honda, conquista il gradino piu' basso del podio. Piu' lenta di quelle che erano le aspettative della vigilia la Ferrari che si piazza al quarto posto con Sebastian Vettel e al quinto con Charles Leclerc.



A seguire Kevin Magnussen che chiude in sesta posizione con la Haas motorizzata Ferrari. A punti Nico Hulkenberg (Renault), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) e Daniil Kvyat (Red Bull).



BOTTAS: "Non so davvero cosa sia successo.Non so proprio cosa dire". E' senza parole Valtteri Bottas,vincitore con la Mercedes del Gp d'Australia di Formula 1. "E'stata di sicuro la mia miglior gara di sempre. Io stavo benissimo e la macchina andava in modoperfetto". Per Bottas si tratta della prima vittoria dopo un 2018 di completo digiuno, avendo vinto l'ultima gara nel 2017 ad Abu Dhabi.

