Impresa di Bebe Vio in Coppa del mondo

Eccezionale rimonta dell'azzurra con la Cina

Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l'Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un'eccezionale rimonta nella semifinale contro la Cina, una finale anticipata: all'ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate, poi incontro fermato per la ruota della sua carrozzina che si stacca, fortunatamente senza conseguenze. Alla ripresa, l'azzurra infila 14 stoccate: Italia 45, Cina 44. In finale contro l'Ungheria si completa il trionfo, 45-33 con altre 18 stoccate complessive di Bebe Vio.

