Liverpool in finale, Barça ko

Clamorosa rimonta dei Reds: 4-0 grazie a Origi e Wijnaldum

Il Liverpool ribalta clamorosamente lo 0-3 dell'andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road, nel ritorno della semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale.



Gli inglesi incontreranno la vincente di Ajax-Tottenham, che si affronteranno domani sera ad Amsterdam. La vittoria del Liverpool sugli spagnoli è arrivata grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum.



Il Liverpool, ad Anfield, scrive una pagina importante nella storia della Champions League. La squadra di Klopp, dopo il 3-0 dell'andata contro una delle squadre più forti del mondo, penalizzata dagli infortuni dei giocatori più importanti, riesce nell'impresa di ribaltare il risultato, al termine di una partita praticamente perfetta.



Un 4-0 firmato dalle doppiette di Origi e Wijnaldum, ma soprattutto da una prestazione fantastica dei Reds, sostenuti da uno stadio meraviglioso.

Grande amarezza per Messi e compagni, che come accaduto l'anno scorso contro la Roma, escono dalla Champions League dopo una rimonta ai limiti dell'impossibile.



I blaugrana, soprattutto nel secondo tempo, spariscono dalla partita senza mai farsi davvero pericolosi.





| Liverpool 4-0 Barcellona

Il Liverpool è la terza squadra nella storia tra Coppa Campioni e Champions League a ribaltare una sconfitta con tre gol di scarto dopo l'andata della semifinale, dopo il Panathinaikos nel 1970/71 e il Barcellona a 1985/86.

Per la seconda edizione consecutiva il Barcellona è stato eliminato dopo aver vinto il match d'andata di una fase ad eliminazione diretta di Champions League con tre gol di scarto.

Inoltre, il Barcellona è la prima squadra nella storia tra Champions League e Coppa dei Campioni ad essere stata eliminata in più di un’occasione dopo aver vinto il match d’andata in una fase ad eliminazione diretta con tre gol di scarto.

Nelle ultime due edizioni di Champions League, il Liverpool ha segnato più di tre reti in ben sette occasioni.

Alisson ha registrato 10 clean sheet in 12 gare casalinghe di Champions League, mentre non ha mai tenuto la porta inviolata in 12 presenze esterne nella competizione.

È la prima volta che due diversi giocatori segnano due (o più) gol nello stesso match di Champions League contro il Barcellona.

L'ultima volta che il Barcellona ha subito più di due gol in un match di Champions League è stata nell'aprile 2018, contro la Roma.

Georgino Wijnaldum è il primo giocatore a segnare una doppietta in Champions League al Barcellona, da Dybala nell'aprile 2017.

Georginio Wijnaldum è il primo giocatore a segnare una doppietta da subentrato in un match di Champions League contro il Barcellona.

Tra il primo e il secondo gol di Wijnaldum sono passati solo 122 secondi.

Quella di Divock Origi è la rete più veloce subita dal Barcellona dall'inizio di un match di Champions League da quella di Edin Dzeko (5:38), contro la Roma nell'aprile 2018.

Divock Origi ha trovato il gol con ciascuno dei suoi primi due tiri in Champions League.

Questo è il primo incontro in cui Origi, Shaqiri e Mané hanno giocato dall'inizio un match con il Liverpool (in tutte le competizioni).



