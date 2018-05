Immobile recupera, De Vrij vuole giocare

Buone notizie per Inzaghi in vista della sfida dell'Olimpico con l'Inter

Due ottime notizie per Simone Inzaghi a due giorni da Lazio-Inter, ultima partita di campionato e sfida decisiva per l'accesso alla prossima Champions League.



Questa mattina Ciro Immobile ha svolto l'intero allenamento insieme ai compagni: il tecnico biancoceleste lo ha provato in coppia con Felipe Anderson e con ogni probabilita' l'attaccante campano partira' titolare domenica sera a tre settimane dall'infortunio muscolare.



L'altra buona notizia arriva da Stefan de Vrij, che sta bene e vuole giocare contro i nerazzurri nonostante i dubbi emersi in settimana per il "conflitto d'interessi" che lo riguarda: l'olandese ha gia' firmato il contratto con l'Inter, sua squadra dal primo luglio, ma vuole onorare l'impegno con la Lazio e quindi ha chiesto a Inzaghi di poter giocare.



Per il tecnico biancoceleste, dunque, restano un paio di dubbi di formazione: in difesa Luiz Felipe e' in vantaggio per l'ultima maglia da titolare, mentre a centrocampo Murgia dovrebbe sostituire ancora una volta Parolo.



Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

