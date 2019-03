Il Ciocco a Basso e Granai

Va in archivio la prima gara del campionato italiano

Il veneto Giandomenico Basso, con Lorenzo Granai alle note, a bordo della Skoda Fabia si è aggiudicato il rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Rally.



Basso aggiunge la quarta perla alla sua collana di vittorie al rally Il Ciocco e parte con il piede giusto nella corsa al titolo tricolore. Costantemente alle calcagna del leader Andrea Crugnola, con Pietro Ometto a fianco, nella prima parte di gara, con un blitz in testa a metà rally, il pilota di Montebelluna ha preso definitivamente il comando - per non lasciarlo più fino al traguardo finale di Castelnuovo Garfagnana - quando la rottura dell'idroguida della sua Volkswagen Polo GTI R5 Hk ha fermato il battistrada.



Al secondo posto Simone Campedelli, con Tania Canton, su Ford Fiesta R5 Orange1 Racing. A completare il podio, con distacchi molto risicati, il pluricampione europeo e italiano Luca Rossetti, con Eleonora Mori, a bordo della Citroen C3 R5 ufficiale.

