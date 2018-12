Il Real vince il Mondiale per club

I blancos superano 4-1 l'Al Ain e conquistano per la 7ª volta il trofeo iridato

Il Real Madrid ha suonato la settima sinfonia iridata. I blancos, sul manto erboso dello Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi, hanno sconfitto oggi, nella finale del Mondiale per club, la sorpresa del torneo, ovvero gli emirati dell'Al Ain. Gli spagnoli si sono imposti per 4-1 grazie alle reti messe a segno da Modric, Llorente (schierato dal primo minuto al posto di Casemiro) e Ramos.



Fuori causa Isco e Asensio ma differenza tecnica troppo evidente fra le due formazioni in campo. Firmato, nel finale, da Shiotani il gol della bandiera della squadra degli Emirati Arabi Uniti, al quale ha fatto seguito, nel recupero, l'autorete del compagno Nader per il definitivo 4-1.



Per il Real Madrid si tratta della terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque edizioni, nella kermesse iridata. In tutto, le merengues sono salite sul tetto del mondo ben sette volte (3 le Coppe Intercontinentali vinte, prima del poker degli ultimi anni).

ContentItem-95f598f7-dba3-4007-a481-42ad69cf51dd

Il Real vince il Mondiale per club

I blancos superano 4-1 l'Al Ain e conquistano per la 7ª volta il trofeo iridato

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^