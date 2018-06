Rally di Sardegna in diretta

Si comincia giovedì con la Ittiri Arena Show

Lo spettacolo del Rally Italia Sardegna sarà visibile anche in diretta TV. Il tutto grazie ai collegamenti predisposti da RAI Sport. Il round italiano del Campionato del Mondo Rally sarà trasmesso inoltre in 150 paesi con le immagini live.



Ad aprire lo spettacolo televisivo sarà la "Ittiri Arena Show", il crono iniziale del rally italiano, che scatterà giovedì 7 giugno e la fase clou sarà trasmessa live su RAI Sport (19.40), le repliche saranno venerdì 8 alle 17 e sabato 9 alle 9.15. Sabato 9 giugno alle 15.05 e alle 16 i due passaggi sulla PS "Monte Lerno".



Nella giornata conclusiva di domenica 10 giugno alle 10 primo passaggio live della "Sassari - Argentiera" che alle 12 sarà la Power Stage del rally, trasmessa anche in replica alle 1.30 della stessa notte.

