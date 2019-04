Il Cio fa tappa a Cortina

Gli ispettori sui luoghi della candidatura ai Giochi 2026. Malagò: "Sono ottimista"

Entra nel vivo la road map italiana verso l'assegnazione dell'Olimpiade invernale 2026, per le quali corre il ticket Milano-Cortina. Il tour della commissione del Cio ha fatto tappa nel cuore nel progetto - per ciò che riguarda il Veneto - con gli ispettori Octavian Morariu e Christophe Dubi al cospetto delle Dolomiti e di Cortina d'Ampezzo, la città che i Giochi sulla neve li ha già ospitanti nel 1956. Ad accompagnare gli ispettori il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Credo - ha detto Malagò- che il giudizio della commissione sarà positivo. Sono ottimista dal primo giorno, mantengo i piedi per terra".



Gli ispettori hanno prima raggiunto le piste di sci della Tofana, al traguardo di Rumerlo,dove sono previste le gare femminili. Quindi hanno passato in rassegna la pista Eugenio Monti, candidata ad accogliere le gare di bob, slittino e skeleton, spostandosi in seguito allo stadio Olimpico, importante lascito dei Giochi 1956, impianto destinato al torneo di curling. Infine, hanno visitato il vecchio aeroporto di Fiames, a nord di Cortina; su quella pista è previsto l'allestimento del villaggio olimpico, per 1.140 ospiti, e del centro stampa e tv.



La delegazione è quindi partita per Anterselva, in Alto Adige, per visitare lo stadio del biathlon. Per il sindaco di Cortina, Giampietro Ghedina, "al di là dell'entusiasmo, credo siamo riusciti a dimostrare le grandi capacità organizzative di Cortina quando viene messa sotto esame". Il traguardo, il 24 giugno, con il pronunciamento del Cio.

