Il Bayern vuole Heynckes anche per il futuro

Il tecnico in pensione chiamato solo per gestire il dopo Ancelotti

Il Bayern Monaco provera' a fare tutto il possibile per convincere Jupp Heynckes a rimanere.



Andato in pensione dopo il triplete del 2013, il tecnico tedesco e' tornato in panchina a settembre, dopo l'esonero di Ancelotti, ma ha piu' volte ribadito che la sua avventura si esaurira' a giugno: "Per fare questo lavoro come lo faccio io e i miei collaboratori - ha detto recentemente a 'Kicker' - serve disciplina personale e resistenza estrema. Ma a maggio avro' 73 anni e quest'eta' non sappiamo quanti anni abbiamo ancora davanti".



Ma l'amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, cerchera' di fargli cambiare idea: "con lui abbiamo vinto 16 partite su 17, tutti i giocatori lo adorano, non sarebbe una buona politica lasciarlo partire senza lottare.



Non e' solo un bravo allenatore ma anche una persona straordinaria. Vogliamo un tecnico tedesco e Heynckes sarebbe l'ideale. Ma dovremo avere pazienza, cercare di essere eleganti e non forzarlo".

