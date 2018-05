"Icardi rinnova o lascia Inter"

Wanda Nara: "Priorità nerazzurra ma grandi club lo vogliono"

"La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza. E ci sono grandi club che stanno facendo pressioni per averlo". Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha fatto il punto sul rebus del bomber dell'Inter.



"Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno così alta - ha dichiarato in un'intervista alla radio argentina Radio Metro -. La priorità resta l'Inter, ma molti club stanno facendo pressione". La moglie di Icardi conferma, inoltre, che "ci sarà un incontro con il direttore sportivo dell'Inter perché la priorità è quella di restare a Milano".

