Ibrahimovic rescinde con lo United

Possibile una clamorosa partecipazione al Mondiale

Zlatan Ibrahimovic ha rescisso il contratto che lo legava al Manchester United fino al mese di giugno.



Il trentaseienne ex centravanti di Milan, Inter e Juventus ha segnato 29 gol in 53 presenze con i Red Devils, per poi infortunarsi ai legamenti del ginocchio. Nel suo futuro c'è un contratto nella Major League Soccer con i LA Galaxy.



"Tutto il club vuole ringraziare Zlatan per il suo contributo in campo dal suo arrivo e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge in un comunicato emesso dallo United. Ibrahimovic potrebbe addirittura partecipare alla prossima coppa del mondo in Russia.

