Ibra: "Volevano Zlatan, gliel'ho dato"

Magico pallonetto e gol vittoria al debutto nei Galaxy

Zlatan Ibrahimovic è già leggenda negli Usa. Alla sua prima uscita con i Los Angeles Galaxy nel campionato Mls, lo svedese ha segnato una doppietta decisiva per la vittoria in rimonta per 4-3 sul Los Angeles Football Club, presentandosi con un pallonetto vincente da 40 metri, alla Maradona. "Ho dato loro un po' di Zlatan", ha commentato alla fine il bomber, il cui ingresso in campo, avvenuto al 71°, era stato a lungo invocato dai tifosi, premiati non solo dalla sua prodezza balistica ma anche dal gol vittoria, di testa, nel recupero. "E' la mia storia, quando vado in una nuova squadra, segno sempre nella prima partita. Non volevo che questa fosse un'eccezione", ha detto ancora Ibra. Le immagini della rete su pallonetto e dello svedese che esulta a torso nudo hanno già fatto il giro del mondo.

