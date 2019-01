Hirscher invincibile

L'austriaco vince lo speciale di Schladming con più di un secondo di vantaggio su Pinturault

L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto nettamente il prestigioso slalom speciale notturno di coppa del mondo di Schladming, the Nighttrace, davanti ad un pubblico scatenato di 40 mila tifosi nello stadio dello sci all'arrivo della pista Planai.



Per Hirscher è la vittoria n.68 in coppa, grazie al tempo totale di 1.44.81. Molto indietro rispetto a lui il francese Alexis Pinturault, secondo in 1.46.02, e lo svizzero Daniel Yule, terzo in 1.46.41.



Per l'Italia ancora una gara deludente. In classifica ci sono solo Manfred Moelgg 12/o (1.48.23) ed Alex Vinatzer 16/o (1.48.79).



La coppa del mondo uomini va ora in Germania, a Garmisch-Partenkirchen, per le ultime due gare prima dei Mondiali di Aare: sabato discesa, con ritorno in pista di Dominik Paris, e domenica slalom gigante con gli azzurri che puntano almeno ad un risultato di punta in questa disciplina.

ContentItem-ad70160a-5327-4d50-9ae9-0f7c3d8b0872

Hirscher invincibile

L'austriaco vince lo speciale di Schladming con più di un secondo di vantaggio su Pinturault

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^