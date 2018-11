Hamilton e Vettel: "Alonso? Ci mancherà"

Il britannico e tedesco rendono omaggio allo spagnolo dopo ultima gara

Uno lo definisce una 'leggenda', l'altro un 'campione', ma sia Lewis Hamilton che Sebastian Vettel sono d'accordo su un fatto: Fernando Alonso "ci mancherà".



Il pilota spagnolo della McLaren ha oggi corso ad Abu Dhabi l'ultimo Gp della sua carriera dopo 17 anni di gare, vittorie e titoli e tutto il paddock gli ha reso onore, prima e dopo la corsa. "Prima di parlare della gara vorrei parlare di Fernando, una vera leggenda della F1. E' stato un privilegio poter gareggiare con lui in questi anni, lui ci mancherà perchè Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale mancherà uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo.



"Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ha fatto eco Vettel - so che gli ultimi anni per lui sono stati duri ma io posso diche che ci mancherà". Il diretto interessato commosso ha salutato pubblico e tifosi: "E' stato bellissimo gareggiare con tanti campioni - le parole dello spagnolo - mi sento un privilegiato e dico grazie alla Formula Uno, resterò sempre un appassionato di questo sport".

