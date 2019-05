Ad Hamilton anche le FP2

Precede Bottas e Vettel, Leclerc decimo

La Mercedes di Hamilton davanti a tutti anche nelle seconde libere del Gp di Monaco. A Montecarlo Hamilton, dopo aver chiuso con il miglior tempo nelle FP1, si è ripetuto questa volta davanti a Bottas e alla Ferrari di Vettel, decimo tempo per il padrone di casa Leclerc.



Il campione del mondo ha fatto segnare il tempo di 1'11''118, quasi un secondo in meno rispetto a quello realizzato nella sessione mattutina. Dietro di lui l'altra Mercedes di Bottas staccata di 81 millesimi. Terzo tempo ma grande distacco per Sebastian Vettel, che è rimasto a oltre sette decimi dal leader, mentre Charles Leclerc con le gomme morbide non è andato oltre il decimo tempo, staccato di 1,2 secondi.



Molto meglio del monegasco si sono comportati Pierre Gasly, quinto con la Red Bull (+820 millesimi), Alexander Albon (Toro Rosso, +913), Max Verstappen (Red Bull, +934). E ancora Kevin Magnussen (Haas, +1''056) e le due Alfa Romeo, con Antonio Giovinazzi ottavo (+1''121) e Kimi Raikkonen nono (+1''224).



| TUTTI I TEMPI

