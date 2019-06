Hamilton: "Voglio correre fino 38 anni"

Il campione si ispira a Schumi 'estremamente determinato a vincere'

Lewis Hamilton punta Michael Schumacher non solo per il record di sette titoli mondiali vinti ma anche per quanto riguarda l'età in cui si ritirerà dalle corse.



"Michael si è ritirato a 38 anni, io ora ne ho 33. La mia idea - ha rivelato il campione del mondo della Mercedes in una intervista rilasciata lo scorso inverno al David Letterman show ma in onda solo venerdì scorso - è quella di correre per altre cinque stagioni. Sono estremamente determinato a vincere e sento che potrei sprecare questa opportunità se non continuassi a crescere, migliorare e impegnarmi''.



Il pilota britannico ha spiegato quanto sia difficile mettere in pratica il progetto di correre altri cinque anni per il grande sforzo mentale che richiede essere un campione del suo livello: "Ci sono momenti di grande esaltazione, quando arrivano i successi, ma - ha ammesso Hamilton - anche situazioni in cui il morale va estremamente giù e si è molto instabili".

