Halep trionfa a Parigi

Sconfitta in finale Sloane Stephens, 1° Slam in carriera per la romena

Simona Halep sfata il tabù Slam conquistando il primo Major in carriera.



La giocatrice rumena, numero uno del ranking Wta, ha vinto il Roland Garros battendo in finale in tre set in rimonta la statunitense Sloane Stephens, numero dieci del ranking e del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 in due ore e quattro minuti di gioco.



Per la 26enne di Costanza si è trattato del sesto successo in otto sfide con la 25enne di Plantation, il quinto consecutivo. Halep diventa così la 27/a tennista dell'Era Open ad aggiudicarsi lo Slam parigino.



Un anno fa la numero uno al mondo aveva perso contro Jelena Ostapenko una partita dove era stata avanti un set ed un break: stavolta è accaduto esattamente il contrario. Sloane è subito partita decisa e determinata e nel quarto gioco ha strappato la battuta alla sua avversaria salendo poi 4-1.



L’americana ha concesso la prima palla-break del set quando ha servito per chiuderlo ma Simona ha sotterrato in rete il rovescio e due punti più tardi Stephens ha archiviato il primo parziale. Halep in difficoltà anche nel primo game della seconda frazione: la 26enne di Costanza ha salvato le prime tre palle-break ma la quarta le è stata fatale con Sloane che l’ha prima chiamata a rete con un drop-shot e poi costretta all’errore con un lob.



Nel gioco successivo la 25enne di Plantation si è ritrovata sotto 0-30 ma ha infilato quattro punti di fila confermando il break (2-0).



"IL SOGNO DI UNA VITA": "Grazie al pubblico: siete stati fantastici". Lo ha gridato, dai microfoni del 'Philippe-Chatrier', la rumena Simona Halep, al termine della finale femminile del Roland Garros di oggi. "Non riuscivo piu' a respirare nell'ultimo game. Ho fatto tutto il possibile: sognavo questo momento da quando ho iniziato a giocare a tennis. Sono molto contenta che il mio primo successo negli Slam sia arrivato proprio qui a Parigi, una citta' speciale per me", ha aggiunto la Halep, che al Roland Garros ha trionfato a livello juniores (nel 2008), prima di perdere in finale nel 2014 e nel 2017.



"Ci tenevo tanto a vincere qui il mio primo Slam. Quando ero sotto un set e un break oggi ho pensato e' andato tutto via: ora devo attaccare e dare il massimo. Per fortuna e' andata bene. Poi mi sono sentita piu' 'libera' e ho giocato finalmente bene. Ringrazio e saluto i miei amici, mia mamma, i rumeni e i francesi, che mi hanno tanto sostenuto. Saluto la Stephens, che dopo lo scorso anno pieno di infortuni e' tornata adesso al top: presto salira' ancora nel ranking mondiale", ha concluso la rumena.



