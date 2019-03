Griezmann si prepara a salutare l'Atletico Madrid

Per la stampa spagnola il francese è pronto per passare al Barça

Le strade di Antoine Griezmann e Barcellona, alla fine, potrebbero incrociarsi.



L'attaccante francese lo scorso anno era stato a un passo dai blaugrana, ma aveva deciso di proseguire la sua avventura con l'Atletico Madrid.



Ora, però, il giocatore sembra aver cambiato idea, come racconta il 'Mundo Deportivo', perché che non ritiene la squadra allenata da Diego Simeone sufficientemente attrezzata per arrivare a conquistare titoli importanti, Champions League in primis e nutre forti dubbi sulla ricostruzione della rosa.



Di certo, le possibili cessioni dei colchoneros, Godin, Filipe Luis, Diego Costa e Saul Niguez, che potrebbero seguire quella già ufficializzata di Lucas Hernandez al Bayern Monaco, non aiutano l'attaccante campione del mondo a scacciare i propositi di trasloco.



Griezmann, scrive il giornale, non ha visto le sue aspettative soddisfatte in questa stagione e ha confessato ai suoi familiari il desiderio di accasarsi al Barcellona, che cerca alternative di valore in attacco visto che Luis Suarez ha compiuto 32 anni a gennaio ed è tormentato dai problemi al ginocchio.



Per venire incontro ai blaugrana, il francese sembra disposto anche a tagliarsi l'ingaggio attuale, 23 milioni di euro a stagione, 'accontentandosi' dei 16 che gli aveva promesso il club catalano nella proposta dello scorso anno. In ogni caso, oltre a 'Le Petit Diable', il Barça segue con interesse anche Luka Jovic e Marcus Rashford.

ContentItem-8dfdcbf9-c1a5-465b-900d-934f610dc1ec

Griezmann si prepara a salutare l'Atletico Madrid

Per la stampa spagnola il francese è pronto per passare al Barça

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:calciomercato^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^TAG:calciomercato:Category-c06f12f0-c2ff-48c4-b7ca-01949b0bed2d^

/dl/img/2019/03/28/105x79_1553771896372_55b87393d59371ea8eb283a8511e0a.jpg