Molinari ora è 7° nel mondo

L'italiano scala la classifica, Johnson mantiene la vetta

Favola Molinari.



Con il successo in rimonta nell'Arnold Palmer Invitational l'azzurro è passato dalla decima alla settima posizione nel world ranking.



Colpo grosso dell'azzurro, che con 6.7106 insidia Rory McIlroy (sesto con 6.7254).



Top five invariata per il resto. Con Dustin Johnson, a riposo in Florida, che ha approfittato del doppio passo falso di Justin Rose (numero due) e Brooks Koepka (uscito al taglio ad Orlando e sempre in terza posizione).



Mentre Justin Thomas e Bryson DeChambeau continuano ad occupare rispettivamente la quarta e la quinta piazza.



E' stabile in ottava posizione Xander Schauffele, con Rickie Fowler nono e Jon Rahm decimo.



Passo in avanti per Tiger Woods. Capolavoro Molinari: il secondo successo in carriera sul PGA Tour permette all'azzurro di continuare la scalata alle classifiche mondiali.



Punti fondamentali pure nella corsa alla FedEx Cup per il torinese, ventesimo.

