Molinari: 'Al Masters voglio stupire'

Intervistato dalla Bbc: 'Vinecere Open Championship e Ryder un sogno'

"Con la vittoria all'Open Championship di Carnoustie ho coronato uno dei miei sogni della carriera sportiva. Ma adesso voglio continuare a migliorare ancora, a partire dal Masters".



Francesco Molinari alla BBC racconta così le emozioni legate a un 2018 stellare che l'ha visto vincere in tutto il mondo.



"Un altro desiderio - ha spiegato l'azzurro - era quello di essere uno dei migliori giocatori alla Ryder Cup di Parigi e aiutare l'Europa a vincere il trofeo. Sono davvero felice per aver realizzato questi sogni. Ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere: tra questi quelli di vincere ancora".



"Quest'inverno - ha continuato Molinari - ho lavorato duramente come mai avevo fatto prima. Senza fermarmi e soprattutto senza accontentarmi".



E adesso il torinese si prepara ad affrontare il grande appuntamento col Masters Tournament (11-14 aprile in Georgia, Stati Uniti), primo major 2019. "E' una grande sfida - ammette il 're' della Ryder Cup - spero di riuscire ad ottenere un grande risultato".

ContentItem-1b968a8d-fb79-4da8-9754-d608fce70490

Molinari: 'Al Masters voglio stupire'

Intervistato dalla Bbc: 'Vinecere Open Championship e Ryder un sogno'

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Altri sport^Tematica:Golf^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Golf:Category-eaf7c88a-6cd0-4379-87c3-aa375ea311f7^TAG:Golf:Category-eaf7c88a-6cd0-4379-87c3-aa375ea311f7^

/dl/img/2019/04/03/105x79_1554284717616_GettyImage-10743121.jpg