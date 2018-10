Koepka nuovo numero 1 del mondo

Lo statunitense: "Il sogno diventa realtà"

Successo e leadership mondiale. Brooks Koepka vince il "The CJ Cup @ Nine Bridges", torneo del PGA Tour di golf, e per la prima volta in carriera sale sul trono dell'Official world ranking spodestando Johnson.



"Non riesco a crederci - le parole dell'americano - diventare numero 1 è sempre stato il mio sogno fin da bambino". A Jeju Island, in Corea del Sud, trionfo show per il 28enne di West Palm Beach (Florida), che ha chiuso il torneo in 267 (71 65 67 64, -21) colpi, 4 di vantaggio sul connazionale Woodland, 2/o con 271 (-17).



Terzo posto per Palmer e lo spagnolo Cabrera Bello (273, -15). Mentre Day, tra i favoriti della vigilia, ha ottenuto la 5/a piazza al fianco di Piercy. Con Poulter (278, -10) e Hatton (279, -9), due degli artefici del successo europeo in Ryder Cup, che hanno guadagnato rispettivamente la 10/a e la 14/a posizione.



Solo 18/i Noren, Casey e Matsuyama (280, -8). Ha deluso le attese Justin Thomas che con 283 (-5) non è riuscito ad andare oltre la 36/a posizione.

