Johnson torna n. 1 del mondo

Rose cederà il trono dopo l'Honda Classic

Per la prima volta dallo scorso settembre Dustin Johnson si prepara a tornare al primo posto nella classifica mondiale.



Dopo il successo nel WGC Mexico di golf, che gli ha permesso di balzare dal quarto al secondo posto, l'americano è pronto a riprendersi la leadership occupata per l'ultima settimana da Justin Rose.



Da lunedì 4 marzo, il trentaquattrenne di Columbia (South Carolina) tornerà ad occupare il trono, relegando al secondo posto il britannico, senza nemmeno giocare.



L'Honda Classic (28 febbraio - 3 marzo in Florida) vedrà infatti a riposo i due big, con i criteri dell'Official world ranking che incoroneranno lo statunitense come nuovo imperatore del green.



Un déjà vu, che già nel recente passato aveva permesso a Rose di scavalcare Brooks Koepka.

