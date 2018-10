Goggia stop in allenamento

L'olimpionica cade, dolorante al malleolo della gamba destra

Infortunio in allenamento per Sofia Goggia durante una prova di gigante ad Hintertux , In Austria. La campionessa olimpica di discesa e' caduta riportando una dolorosa botta al malleolo della gamba destra. Sofia ha interrotto l'allenamento per rientrare in Italia e domani a Milano sara' sottoposto ad un controllo da parte della Commissione medica Fisi.



Goggia si stava allenando con le altre compagne in vista dello slalom gigante che sabato 27 ottobre a Soelden, in Austria, aprira' la stagioni 2018/19 di coppa del mondo.

ContentItem-5009ddc5-ef79-406f-b3d6-89f3166b8450

Goggia stop in allenamento

L'olimpionica cade, dolorante al malleolo della gamba destra

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^

/dl/img/2018/10/19/105x79_1539980842568_GettyImages-932289038%201.jpg