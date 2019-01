Goggia ancora 2ª a Garmisch

L'azzurra si ripete in discesa libera, vince l'austriaca Venier

Sofia Goggia fa bis.



Ancora un podio, il 24/o in carriera, per l'olimpionica azzurra che nella sua seconda gara al rientro dopo lo stop per infortunio si prende il 2/o posto (dopo quello di ieri nel superg) anche nella discesa di cdm di Garmisch-Partenkirchen in 21.37.71.



Goggia ha chiuso alle spalle dell'austriaca Stephanie Venier, al primo successo in carriera, con il tempo di 1.37.46.Terza la tedesca Kira Weidle in 1.38.00.



Per l'Italia ci sono poi Nadia Fanchini 6/a in 1.38.45, Elena Curtoni e più indietro Francesca Marsaglia in 1.40.41.



Fuori sono finite invece Federica Brignone, atterrata male e caduta ma senza danni se non una botta ad una mano dopo il salto centrale, e Nicol Delago a cui si è' aperto l'attacco di uno sci.



Si è gareggiato su una Kandahar tutta in ombra e dal fondo più duro e più veloce dei giorni scorsi. Per la sicurezza delle atlete, durante la gara è stato necessario limare ulteriormente a più riprese, con diverse lunghe interruzioni, il salto centrale su cui si era già intervenuti nelle prove.



La coppa del mondo donne passa ora in Slovenia, a Maribor: venerdì gigante e sabato slalom speciale, ultime gare prima dei Mondiali.

ContentItem-824dd76b-b2dc-466d-8569-742f24dc257d

Goggia ancora 2ª a Garmisch

L'azzurra si ripete in discesa libera, vince l'austriaca Venier

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sci Alpino^Tematica:Altri sport^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Sci Alpino:Category-1261c35f-8d2f-415b-a502-c9a8a1825b26^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

/dl/img/2019/01/27/105x79_1548594562352_GettyImages-1090218528.jpg