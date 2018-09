Giovinazzi correrà su Alfa Romeo nel 2019

L'Italiano affiancherà Raikkonen. Era dal 2011 che mancava un pilota italiano in F1

Antonio Giovinazzi correrà per il team Alfa Romeo Sauber F1 insieme al campione del mondo 2007 Kimi Räikkönen per la prossima stagione di F1.



Il pilota italiano completa la formazione piloti per il 2019 e - annuncia l'Alfa Romeo - torna alla vetta della F1 con uno dei marchi italiani che ha fatto la storia delle corse automobilistiche. Era dal 2011 con Trulli e Liuzzi che il tricolore non vantava un suo pilota impegnato in modo permanente nel mondiale.



Nel tradizionale ruolo di scopritore di giovani talenti da fare crescere - spiega in una nota il marchio di Fca - Alfa Romeo Sauber F1 Team ha scelto il pilota italiano, che ha lavorato per la scuderia negli ultimi due anni, per sostituire Charles Leclerc.



La decisione di puntare su Antonio Giovinazzi - aggiunge l'Alfa Romeo - ''è particolarmente significativa nell'ambito del progetto che questa stagione ha visto il ritorno di Alfa Rome onella categoria regina degli sport motoristici dopo un'assenza di oltre 30 anni.



Il connubio tra Alfa Romeo e il pilota italiano è stato un passo naturale, anche in considerazione del solido rapporto che fin dalla tenera età lega Giovinazzi al marchio, ed è motivo di orgoglio nazionale, visto che sono trascorsi ormai diversi anni da quando un pilota italiano è stato al volante di una Formula Uno''.



Giovinazzi ha debuttato in Formula Uno con la Sauber nel Gran Premio di Australia del 2017, da riserva di Pascal Wehrlein correndo per la scuderia anche in un'altra occasione (Gran Premio della Cina del 2017). Inoltre, sempre con il team svizzero ha svolto diversi test e sessioni di prove libere. Ricco di talento, il pilota condivide l'obiettivo di raggiungere risultati ambiziosi con Alfa Romeo Sauber F1 Team.

