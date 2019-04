Giornata Autismo: Tamberi testimonial

Promotore d'iniziative sensibilizzazione e per raccolta fondi

ROMA, 2 APR - Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per l'Autismo. Indetta dall'Onu nel 2008, questa ricorrenza è diretta ad alimentare la conoscenza dei disturbi dello spettro autistico e a favorire azioni sociali per promuovere una maggiore inclusione. L'asso azzurro del salto in alto Gianmarco Tamberi ha contribuito a questa campagna di sensibilizzazione registrando uno spot sociale a favore dell'Agsas (Associazione genitori soggetti autistici solidali) dal titolo "Un taglio per l'autismo". Il messaggio, che l'atleta noto come "Halfshave" promuove, è la decisione di radersi la barba a metà e/o adottare tagli di capelli con rasature anche in questo caso parziali, dando così la possibilità anche alle donne di dare il loro contributo.

