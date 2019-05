G. Mancini: "Champions o Coppa? Entrambe"

Intervista esclusiva di Andrea Riscassi

A pochi giorni dalla Finale di Coppa Italia (diretta esclusiva mercoledì 15 maggio alle 20,45 su Rai 1), incontriamo a Zingonia il difensore dell'Atalanta e dell'Under 21 Gianluca Mancini.



D. Mancini, come vi state avvicinando a questa finale di Coppa Italia?

R. Siamo molto carichi perché sappiamo di aver fatto qualcosa di unico, però manca ancora la ciliegina sulla torta. Adesso pensiamo alla partita di campionato e da domenica a questa bellissima partita.



D. La vittoria con la Lazio in campionato che cosa vi racconta rispetto alla finale di mercoledì?

R. Il campionato è un’altra cosa rispetto alla Coppa Italia e soprattutto ora che siamo arrivati in Finale. La Finale è una partita a sé. In campionato siamo stati bravi a batterli, ma diciamo che abbiamo vinto solo il primo round. La Lazio è una squadra forte e quindi la finale di mercoledì sarà sicuramente una partita diversa.



D. Che stagione sta vivendo l’Atalanta?

R. Una stagione positiva. Siamo soddisfatti però non è ancora finita la stagione, bisogna ancora martellare come abbiamo fatto da inizio anno per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi.



D. A Roma avrete un po’ tutta la città che vi segue. Che stimolo è per voi? R. Sicuramente. Ma qui a Bergamo quando andiamo in trasferta abbiamo sempre tifosi con noi. C’è sempre molto seguito. Ovviamente per la Finale ci sarà ancora più gente perché una partita storica.



D. Che presidente è Percassi?

R. Un presidente che tiene tantissimo all’Atalanta. È il primo tifoso. Lo vediamo non tantissimo ma quando viene al campo, prima delle rifiniture, ci dà tanta carica per affrontare le partite.



D. Mentre Gasperini come lo definiresti come allenatore?

R. Un grande allenatore, sotto tanti punti di vista. Un bel martellatore in allenamento. Sa far credere i giovani. Io ho avuto la fortuna di averlo come primo allenatore in Serie A e posso dirmi fortunato.



D. Cosa temete di più della Lazio? R. È una squadra molto forte. Davanti hanno grande qualità e tanti cambi. Quindi anche a partita in corso possono entrare giocatori importanti. Però penso che anche la Lazio tema noi. Quindi sarà una partita da cinquanta e cinquanta.



D. Avete già pensato eventualmente a come festeggiare la vittoria?

R. No, siamo concentrati solo sulla partita.



D. Fino hai fatto 6 gol. Il prossimo quando sarà? R. Mi sono un po’ fermato nel girone di ritorno. Non lo dico ma speriamo di tornare a segnare.



D. Se dovessi scegliere: Champions o vittoria in Coppa Italia?

R. Non scelgo perché siamo in lotta in tutte e due le competizioni. Salterò la partita di sabato col Genoa perché sono squalificato, mi dispiace tantissimo. Poi abbiamo il primo obiettivo mercoledì. Non scelgo quindi. Voglio vivere tutte e due le competizioni in modo positivo e conquistare tutti gli obiettivi.

