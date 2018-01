Gattuso compie 40 anni: 'Auguri Mister!'

Il Milan festeggia: 'Esempio di umiltà, determinazione e ambizione'

Il Milan festeggia i 40 anni di Rino Gattuso e lo fa sul web con un messaggio dedicato al tecnico rossonero.



"Giocatore prima, allenatore poi - scrive la società - Esempio di umiltà, determinazione e ambizione, sia in campo che fuori. È questa l'immagine più rappresentativa del nostro Mister, Rino Gattuso, che oggi festeggia il suo 40° compleanno. E lo fa in un modo speciale. Non sono bastati i 10 trofei conquistati con la maglia del Milan, perché Rino è tornato con altre vesti, quelle dell'allenatore".



"È ripartito dalla Primavera rossonera nel corso dell'estate, per poi fare il grande salto e prendere il timone della prima squadra. Un leader, un vincente, un tecnico in grado di dare una sterzata alla stagione rossonera".



Poi ripercorre il cammino di Gattuso alla guida della squadra. "Dopo il rocambolesco pareggio di Benevento e il ko di Verona il percorso si era fatto tortuoso, ma Rino ha saputo trasmettere alla squadra tranquillità e consapevolezza, che i ragazzi hanno messo in mostra nelle successive sfide: dal Derby in poi c'è stato un nuovo inizio per il Diavolo. Mancano 18 gare di campionato, i Sedicesimi di Europa League e la Semifinale di TIM Cup contro la Lazio. Saranno mesi intensi, da affrontare con lo spirito di chi, come Rino, in campo ha saputo lasciare il segno. Da tutta la famiglia rossonera, tanti auguri Mister!".

