Gattuso: 'Attenti al Chievo, abbiamo tutto da perdere'

Il tecnico del Milan: 'Gara difficile, dobbiamo fare di tutto per vincerla'

"Quella di domani al Bentegodi sara' sicuramente una partita molto difficile, dobbiamo vincerla, dobbiamo fare di tutto per riuscirci".



Cosi' il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia del match di domani in casa del Chievo.



"Giochiamo contro l'ultima in classifica e abbiamo tutto da perdere, dobbiamo stare molto attenti perche' non sara' una partita facile contro una squadra che gioca un calcio che ti mette in difficolta', hanno spensieratezza e bisogna stare molto attenti. Serve un grande Milan, una squadra che da' battaglia", ha aggiunto Gattuso.



"Non c'e' solo la Roma, c'e' anche la Lazio per la Champions".



Cosi' Gattuso sulla corsa al quarto posto. Intanto in casa giallorossa il cambio in panchina con l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'arrivo di Claudio Ranieri.



"Mi dispiace per Eusebio, e' giovane ma da tanti anni allena con ottimi risultati in Serie A. Ho un bel rapporto con lui, ma in questo momento devo pensare ai problemi del mio Milan e a farlo esprimere al massimo", spiega Gattuso che in conferenza stampa commenta anche il ritorno di Ranieri.



"Uno che ha vinto la Premier con il Leicester, ha fatto un miracolo sportivo - spiega Gattuso -. Da piu' di 30 anni allena in giro per il mondo, e' un tecnico che ha grandi conoscenze, ha avuto anche il merito di cambiare la metodologia di lavoro e il gioco delle sue squadre, sono contento che torni in Italia, ma sono dispiaciuto per Di Francesco".

