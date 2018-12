Gattuso: "Il nostro scudetto è arrivare tra le prime quattro"

"Abbiamo sciupato tanto, ma non dobbiamo guardarci indietro"

"Il nostro Scudetto è arrivare tra le prime quattro, siamo a tre punti dal nostro scudetto. Abbiamo sciupato tanto ma non dobbiamo guardarci indietro".



Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spal. "Dobbiamo restare attaccati alla posizione, negli ultimi anni a fine campionato siamo arrivati a -16, dobbiamo restare attaccati e giocarci tutto in Primavera", ha ribadito il tecnico rossonero che sul momento della squadra ha aggiunto: "Dobbiamo cercare di far passare meno spifferi, c'è tanta delusione. Abbiamo sistemato la difesa ma ora non riusciamo a fare gol.



L'arrabbiatura più grande a Frosinone è come abbiamo approcciato la partita, dobbiamo essere consapevoli di aver fatto un dicembre disastroso". Ora c'è la Spal e Gattuso ha detto: "Abbiamo l'occasione per finire a 31 punti, solo una volta negli ultimi 7-8 anni il Milan c'è riuscito". Infine su Donnarumma, il tecnico ha dichiarato: "La stagione di Gigio è positiva, per l'età che ha è un fenomeno, è uno dei migliori portieri al mondo, se non abbiamo perso a Frosinone è merito suo. A volte va giudicato in modo errato, ce lo teniamo stretto perché è un grandissimo portiere".

ContentItem-96ab5af0-65d2-47af-934e-8666c60f9f7c

Gattuso: "Il nostro scudetto è arrivare tra le prime quattro"

"Abbiamo sciupato tanto, ma non dobbiamo guardarci indietro"

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Milan^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Milan:Category-112908d7-a107-45d9-bb3a-b6af5763b140^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Milan:Category-112908d7-a107-45d9-bb3a-b6af5763b140^