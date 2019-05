Gasperini: 'Roma? Parlerò col presidente"

Il tecnico dell'Atalanta: 'La Coppa Italia è superata'

"Io col presidente Percassi ho deciso di fare il punto della situazione a campionato finito, cosa che capita ogni anno. Non farò mai niente che non sia condiviso con lui: passo prima dal presidente".



Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida in casa della Juventus, si sofferma sulle voci che lo vorrebbero già sulla panchina della Roma, pur senza nominarla.



Il tecnico dell'Atalanta assicura di aver smaltito la delusione della partita con la Lazio di mercoledì: "Psicologicamente ne siamo usciti vincitori, Bergamo e tutta l'Italia hanno la sensazione di quanto è successo - spiega - Abbiamo cancellato la finale di Coppa Italia perché abbiamo altri traguardi, mentre per la Lazio era l'ultima chance. Ora ci giochiamo i punti per l'Europa League o la Champions League".

ContentItem-57da2b85-0d20-4963-a6e9-f846688e8da4

Gasperini: 'Roma? Parlerò col presidente"

Il tecnico dell'Atalanta: 'La Coppa Italia è superata'

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Atalanta^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Atalanta:Category-d8cf394f-890d-405d-b913-569e6d9c7804^TAG:Atalanta:Category-d8cf394f-890d-405d-b913-569e6d9c7804^

/dl/img/2019/05/18/105x79_1558188764412_GettyImages-1052458058.jpg