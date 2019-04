Giro di Sicilia a McNulty

Il francese Martin vince la quarta e ultima tappa

Guillaume Martin vince in solitaria la quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia scattando a un chilometro e mezzo dall'arrivo in salita sull'Etna. Il francese si impone con 10" di vantaggio sull'italiano Fausto Masnada e 13" sul colombiano Dayer Quintana. A vincere la corsa siciliana è lo statunitense Brandon McNulty con 42" su Martin.



"Oggi sapevo come avrei dovuto correre, ho usato le mie qualita' di cronoman per difendere la Maglia - ha detto McNulty - Il mio team e' stato incredibile. Questa e' una grande, lunga, epica salita. Adesso e' tempo per un po' di festeggiamenti".

