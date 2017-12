Fiorentina ko, Lazio in semifinale

I biancocelesti vincono 1-0 grazie al gol di Lulic al 6'

La Lazio ribadisce il suo feeling con la Tim Cup e non si lascia sfuggire l'occasione per approdare in semifinale.



All'Olimpico, ai biancocelesti basta e avanza un gol di Lulic dopo soli 6' per piegare nei quarti una Fiorentina volenterosa ma sterile. La squadra di Inzaghi conoscera' domani sera il nome della rivale per un posto in finale, che uscira' dal derby della Madonnina in programma al 'Meazza' tra Milan e Inter.



L'avvio di gara e' tutto di marca biancoceleste, tanto che dopo soli 6' i padroni di casa passano in vantaggio: Milinkovic-Savic legge il movimento di Lulic in area, il bosniaco fa fuori Gaspar e infila di destro Dragowski. Proprio Gaspar, due minuti dopo, tenta senza fortuna l'immediata reazione con un diagonale che si spegne d'un soffio a lato. Al 13' sale in cattedra Caicedo, bravo ad entrare nell'area avversaria e a battere in diagonale, trovando il salvataggio provvidenziale di un Gaspar uomo ovunque.



La squadra di Inzaghi sembra poter gestire e rendersi pericolosa anche da fuori, come accade al 25' con una sberla di Milinkovic-Savic neutralizzata da Dragowski, un minuto prima l'uscita dal campo per infortunio di Caicedo, sostituito da un Immobile costretto cosi' agli straordinari. Nel finale di parziale si accende Felipe Anderson: il brasiliano da il la, al 39', alla bella azione capitolina con conclusione di Lulic ribattuta dall'estremo viola, mentre al 45' prova lo spunto personale sfiorando il bersaglio grosso.



Gli ingressi in avvio di ripresa di Simeone ed Eysseric danno piu' sostanza alla manovra dei toscani, che guadagnano campo senza creare grossi patemi a Strakosha, costretto al 3' ad accartocciarsi sul tiro di Veretout. Felipe Anderson non gradisce la sostituzione con Lukaku, l'estremo laziale deve superarsi al 20' per dire di no ad un gran diagonale di Chiesa indirizzato proprio all'angolino. Al 27' Immobile ruba palla a Vitor Hugo per involarsi, trovando all'ultimo momento il salvataggio proprio del difensore viola.



La gara si fa nervosa e perde quel fascino avuto nel primo tempo, Lulic al 37' ha anche la palla per il raddoppio ma conclude da fuori troppo debolmente. Nel finale anche la Fiorentina patisce la stanchezza ed il suo forcing non produce effetti: la Lazio mantiene agevolmente il vantaggio minimo e passa in semifinale con merito. In attesa di sapere se affrontare il Milan di Gattuso o l'Inter di Spalletti.





I fact post-partita di Lazio-Fiorentina:

La Lazio raggiunge le semifinali per la quarta volta nelle ultime sei edizioni della Coppa Italia.

La corsa della Fiorentina in Coppa Italia si ferma ai quarti per la seconda stagione di fila: lo scorso anno i viola si arresero al Napoli, sempre per 1-0.

La Lazio ha trovato il gol in 25 delle 26 partite stagionali: unica gara senza reti, alla prima di campionato contro la SPAL.

Terzo gol in stagione per Senad Lulic, il secondo consecutivo dopo quello al Crotone in campionato.

Per Lulic è il terzo gol in carriera in Coppa Italia, tutti hanno portato a una vittoria per 1-0 della Lazio: vs Roma (finale 2013), vs Napoli (semifinale 2015) e stasera.

Lazio in gol nei primi 15 minuti di partita in entrambe le gare disputate in questa Coppa Italia.

Nelle due partite stagionali di Coppa Italia, la Lazio ha trovato la rete con il primo tiro nello specchio effettuato.

Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni in questo match: cinque, di cui tre tiri e due occasioni create.

Anche nella scorsa stagione, Simone Inzaghi eliminò Stefano Pioli ai quarti di Coppa Italia: la sua Lazio vinse per in casa dell’Inter.

