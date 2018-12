Mondiale per club: sarà finale tutta italiana

Trento e Civitanova si affronteranno per il titolo. Diretta RaiSport+HD dalle 20:30

Sara' tra Cucine Lube Civitanova e Diatecx Trentino la Finale del Mondiale per Club 2018.



Un derby tutto italiano assegnera' il titolo iridato domenica sera (ore 20.30, diretta RaiSport+HD) a Czestochowa, nell'atto conclusivo della manifestazione in cui i cucinieri hanno raggiunto la Finalissima per il secondo anno di fila.



I trentini hanno infatti sconfitto per 3-1 i russi del Fakel Novy Urengoy nella seconda semifinale di questa sera, raggiungendo cosi' i biancorossi, vincenti sempre per 3-1 contro il Resovia, in Finale. Dopo l'argento dello scorso anno, Stankovic e compagni cercano il titolo per la prima volta nella loro storia contro la formazione trentina, che invece puo' gia' vantare 4 vittore, consecutivamente dal 2009 al 2012.



Le due squadre si incontrano per la prima volta nel Mondiale per Club, mentre a livello internazionale gia' si possono contare incroci avvenuti in Champions League, l'ultimo proprio nella scorsa stagione nella fase a Playoffs 6 della massima competizione continentale.



La formazione italiana di Angelo Lorenzetti schierera' probabilmente la formazione tipo con cui ha affrontato questo Mondiale, ovvero la diagonale palleggiatore-opposto Giannelli-Vettori (con l'alternativa Nelli), al centro l'ex Lube Davide Candellaro e il serbo Lisinac, in banda l'americano Russell insieme al serbo Kovacevic. Il libero e' l'altro grande ex Lube, Jenia Grebennikov.



Sara' la seconda volta che le due formazioni si incontrano in questa stagione: Lube e Trento, infatti, hanno gia' giocato nel girone di andata di SuperLega, all'Eurosuole Forum vittoria 3-2 per i cucinieri. Domani si giochera' la sfida numero 62 della storia tra le due squadre, la prima al Mondiale per Club.

