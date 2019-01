Felipe Vizeu dall'Udinese al Gremio

Per ora solo accordo fra club ma c'è nodo ingaggio

Il Gremio ha raggiunto un accordo con l'Udinese per il ritorno in Brasile di Felipe Vizeu, 21enne attaccante che in Friuli non ha avuto fortuna ma che in patria, ai tempi del Flamengo, si era messo in evidenza segnando 20 gol in 75 partite. La formula del trasferimento, secondo quanto trapela da fonti del club gaùcho, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ma sono sorte complicazioni per ciò che riguarda l'ingaggio che il calciatore percepisce in Italia, e che viene ritenuto troppo alto dal Gremio.



Manca quindi l'accordo economico con il giocatore, ma a Porto Alegre sono ottimisti perché Vizeu ha desiderio di tornare in Brasile per stare vicino alla moglie che è incinta. Anche il tecnico Renato Portaluppi sta spingendo per avere il calciatore, convinto di poterlo far tornare ai livelli di prima della partenza per Udine.

