Falun: Pellegrino secondo nella sprint TL

Ennesimo trionfo per il gigante norvegese Klaebo

Sesto podio in Coppa del Mondo, quinto individuale e terzo secondo posto in stagione: questi i numeri aggiornati di Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica libera di Falun conclusa alle spalle di Johannes Klaebo.



L'azzurro aveva terminato le qualificazioni con il quarto tempo, salvo prendere sempre più il ritmo nei quarti e nella semifinale terminata con il ripescaggio.



In finale invece, il gigante norvegese (dodicesima vittoria in questa stagione) ha subito fatto capire di voler percorrere il tracciato in solitaria costringendo gli avversari ad alzare la velocità e crollare poi nel finale.



Pellegrino però ha fatto la sua gara superando la metà della pista in quarta posizione e recuperando due posizioni negli ultimi metri.



Al traguardo il valdostano ha accusato solo 39 centesimi di ritardo da Klaebo e si è confermato l'unico in grado di competere constantemente e di potergli stare vicino. In questa stagione in 6 sprint in passo pattinato Pellegrino non è mai sceso oltre la quarta piazza.



Si tratta del 20° podio in carriera a cui se ne devono aggiungere 5 a squadre. La classifica finale di specialità termina con Klaebo primo con 640 punti e Federico Pellegrino secondo a 481.



Per quanto riguarda la generale, il norvegese comanda con 1338 punti, Martin Sundby secondo a 1116 e terzo Dario Cologna a 1114.



Ottima prestazione anche di Francesco De Fabiani che ha concluso in semifinale la sua gara dopo aver trionfato nella sua batteria nei quarti.



Tra le donne invece, vittoria per Hanna Falk che si è imposta sulla connazionale Jonna Sundling e Marit Bjorgen.



La migliore delle italiane è stata Elisa Brocard con il 29esimo posto.

