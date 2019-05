Farias trascina l'Empoli

1-0 alla Fiorentina, i ragazzi di Andreazzoli ancora in corsa salvezza

L'Empoli ha fatto suo il derby toscano contro la Fiorentina, grazie a una rete di Farias, giunta al 9' della ripresa. Puo' cosi' continuare a coltivare sogni salvezza la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, che con i tre punti conquistati oggi si e' avvicinata all'Udinese adesso distante solo due punti, e al Genoa, che ha tre lunghezze di vantaggio.



Un successo sofferto ma meritato quello dei padroni di casa, che acuiscono la crisi dei gigliati: un solo punto nelle quattro partite di campionato sotto la guida di Vincenzo Montella. E' la Fiorentina a fare la partita, con l'Empoli che pero' ha la prima chance per passare in vantaggio dopo pochissimi secondi di gioco: Lafont deve respingere una pericolosissima conclusione di Caputo.



Sul proseguimento dell'azione Traore' tira da fuori area e Pezzella devia la sfera: per Irrati il centrale argentino viola ha toccato con il braccio e assegna in un primo momento il calcio di rigore ai padroni di casa. Dopo esser stato richiamato al Var da Banti, il direttore di gara concede soltanto il corner in favore degli azzurri.



Sono Mirallas e soprattutto Muriel a provare a infastidire la difesa dell'Empoli, anche perche' scarsamente assistiti da un Simeone che non beneficia della presenza in tribuna del padre Diego, venuto a vederlo appositamente al "Castellani". L'ex Dragowski inizia il suo magico pomeriggio al 14', deviando con un bel colpo di reni una "zuccata" di Muriel. Il campo allentato dalla forte pioggia porta le due squadre ad un'altissima quantita' di errori, con i tentativi di cross dalle fasce che il piu' delle volte si rivelano velleitari.



Portieri protagonisti a inizio ripresa: prima Dragowski e' decisivo su un sinistro di Biraghi, con Simeone non pronto per il tap-in, e poi Lafont si e' ritrovato addosso un tiro di Krunic, che non ha sfruttato nell'area piccola un assist perfetto di Caputo. E' il preludio del gol decisivo, che arriva quando, su cross da destra di Di Lorenzo, Farias anticipa Milenkovic di testa e mette la palla in rete. La reazione viola giunge un minuto dopo, quando Simeone di testa scheggia la traversa, su cross di Muriel.



Negli ospiti entrano anche Chiesa e Vlahovic, su cui Dragowski si esalta al 68' e all'85': il secondo intervento dell'ex di turno e' davvero eccellente. Nel mezzo e' Traore' a evitare il pareggio gigliato, salvando sulla linea un colpo di testa di Simeone. L'Empoli puo' far festa; per i viola e' buio pesto, con Jordan Veretout espulso per proteste dopo il triplice fischio finale.



I facts post-match di EMPOLI - FIORENTINA

L'Empoli ha segnato in tutte le ultime otto partite casalinghe: in un singolo campionato di Serie A è la striscia migliore da maggio 2015 per i toscani.

La Fiorentina non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90.

Diego Farias ha segnato tre gol in 13 presenze con la maglia dell'Empoli in questo campionato , tanti quanti nelle 16 partite disputate con il Cagliari nella Serie A 2018/19.

Quello di oggi è solo il secondo gol di testa dell'attaccante dell'Empoli Diego Farias in Serie A; il primo risaliva al novembre 2014 contro il Napoli.

L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite casalinghe in Serie A, tanti successi interni quanti nelle precedenti 12 in questo campionato.

L’Empoli è tornato a vincere dopo una serie di quattro partite di campionato in cui aveva ottenuto un solo punto.

Dopo aver segnato per sette partite consecutive in campionato, la Fiorentina ha realizzato una sola rete nelle ultime cinque.

L'unico portiere ad aver effettuato almeno 10 parate in due diverse partite di questo campionato è stato Bartlomiej Dragowski (10 parate oggi).

