Vettel il più veloce a metà test

Quinto tempo per Fittipaldi su Haas, Schumi Jr su Alfa Romeo è nono

E' la Ferrari di Sebastian Vettel la vettura più veloce nella seconda giornata di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain.



Il pilota tedesco in 1'29''319 ha preceduto la Racing Point di Lance Stroll (+0''730) e la Mercedes di George Russell (+01''054).



Quinto tempo per Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi, sulla Haas (+1''890), mentre è nono Mick Schumacher che, dopo aver provato ieri la Ferrari, oggi è impegnato sull'Alfa Romeo Racing.

