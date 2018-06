Vettel in pole a Montreal

Secondo Bottas, quarto Hamilton. Quinto tempo per Raikkonen

E' di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, valido come settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10"764, precedendo di un niente Valtteri Bottas (+0,093) e Max Verstappen, con il terzo tempo, a 0,173. Quarta prestazione per il campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di +0,232, davanti all'altro ferrarista Kimi Raikkonen, quinto, a 0,331.



Il Cavallino Rampante torna così in pole position a Montreal a 17 anni dall'ultima volta, quando fu Michael Schumacher nel 2001 a scattare dalla prima casella. Per Vettel si tratta della quarta pole in carriera in Canada. Completano la top ten le Renault e le Force India. Hulkenberg è settimo, Ocon ottavo, Sainz nono e Perez decimo.



VETTEL: "Ieri non ero molto contento della macchina, non riuscivo a trovare ritmo. E' stato davvero difficile, oggi ho acceso l'interruttore, mi sono svegliato nel modo giusto. Nell'ultimo giro ho fatto un piccolo errore altrimenti potevo fare un po' meglio - ha aggiunto il pilota della Ferrari - Ringrazio il team per aver sistemato la macchina ieri dopo aver sfiorato il muro, sono contento anche per questo pubblico fantastico, qui ci sono tantissimi tifosi della Ferrari. E' una bellissima giornata".



RAIKKONEN: "Il passo non è male però le qualifiche non sono andate bene. Avevo parecchio sottosterzo in curva 2, non sono riuscito a curvare.Poi ho cercato comunque di proseguire però ero fuori dalla traiettoria, peccato".



BOTTAS: "Speriamo di poter fare una bella partenza". E' l'auspicio del pilota della Mercedes secondo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. "Siamo stati molto vicino, purtroppo non siamo davanti ma partire dalla prima fila è positivo per la gara", ha aggiunto il finlandese.



HAMILTON: "Non ho messo insieme il giro, è stata una giornata difficile. Il motore non aggiornato ha inciso sulla mia qualifica? No, zero. Se ho chances di vittoria? Normalmente non si vince partendo dal quarto posto qui però vedremo - ha aggiunto - Ci proveremo sicuramente".











