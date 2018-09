Europei Polo: Italia-Spagna 7-5

Successi dell'Azerbaigian sull'Olanda e della Svizzera sulla Germania

Esordio vittorioso per la nazionale italiana di polo, 'griffata' US Polo Assn., agli Europei che sono cominciati oggi nella magnifica cornice del Villa a Sesta Club, al confine tra le province di Arezzo e Siena, e che nel 2011 ospito' la prima fase dei Mondiali.



Gli azzurri hanno battuto la Spagna per 7-5. Negli altri match di oggi, successi dell'Azerbaigian sull'Olanda e della Svizzera sulla Germania. Gli Europei di polo in Toscana continueranno fino a domenica 30.

ContentItem-caea861f-500b-403b-86aa-d523b2087b99

Europei Polo: Italia-Spagna 7-5

Successi dell'Azerbaigian sull'Olanda e della Svizzera sulla Germania

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Top News^Tematica:Altri Sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-6ba0552d-3a7e-4e8a-95d5-e9e8acb4b2f1^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Top News:Category-54dde549-9615-4ab7-af18-2a2fe9686b95^Category:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^TAG:Altri Sport:Category-ad52d280-d747-404e-8504-ac34621367da^

http://www.rai.it/dl/img/2018/09/105x79sport_focus_imagef0b0caee437c8594d6bc97999699804a.jpg