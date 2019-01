Europei: L'Italia trova Polonia e Belgio

Girone alla portata delle azzurre, torneo al via il 23 agosto

Saranno Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia le avversarie dell'Italia agli Europei di pallavolo femminile, in programma dal 23 agosto all'8 settembre prossimi tra Polonia, Slovacchia, Turchia e Ungheria.



Per la prima volta il torneo vede la partecipazione di 24 Nazionali, divise in quattro poule. Le azzurre sono state inserite nella poule B, che ha base nella polacca Lodz, e il sorteggio di Istanbul non preoccupa troppo il ct della nazionale vicecampione al mondo, Davide Mazzanti: "Le avversarie più insidiose sono Polonia e Belgio, che conosceremo meglio in estate tra Nations League e qualificazioni olimpiche (2/4 agosto).



Guardando oltre la prima fase - sottolinea il tecnico - l' accoppiamento negli ottavi sarà con il girone D e quindi i nomi che spiccano sono Russia e Germania, bisognerà prepararsi al meglio". Gli ottavi di finale, dove accederanno le migliori quattro di ogni raggruppamento, si giocheranno ancora nei quattro Paesi ospitanti, i quarti verranno disputati in Polonia e Turchia, con Ankara che sarà sede infine delle semifinali e delle finali.

