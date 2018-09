Ancora un pari per il Milan

1-1 al Castellani con l'Empoli, in gol Biglia al 10' e Caputo su rigore al 71'

Un altro pareggio. Il Milan non va oltre l'1-1 a Empoli nel posticipo della sesta giornata della Serie A 2018-19. Allo Stadio Castellani i rossoneri falliscono nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria esterna del campionato venendo fermati sull'1-1 dai padroni di casa. Niente da fare per i ragazzi di Gattuso alla prima uscita stagionale senza Higuain, ai box per un problema al flessore. Eppure la serata per gli ospiti era iniziata nel migliore dei modi con la rete del vantaggio siglata alla prima chance del match. Laxalt scende sulla sinistra e mette in mezzo un cross deviato dalla difesa toscana: sulla ribattuta si precipita Biglia che scaglia una violenta botta col mancino, palla che s'insacca all'incrocio grazie a una deviazione di Capezzi.



Il gol scombussola i piani della squadra di Andreazzoli, obbligata a cambiare il copione nel tentativo di pareggiare la gara. Il Milan, invece, prende il controllo del match cercando un possesso palla sicuro senza affondare la manovra. Ma al 27' un errore del centrocampo rossonero concede campo libero a La Gumina che si presenta solo davanti a Donnarumma cercando la conclusione sul secondo palo: il numero 99 del Milan copre lo specchio della porta murando il tiro con la gamba destra.



I rossoneri si spaventano e rischiano nuovamente al 31' con l'affondo di Caputo, ancora una volta chiuso provvidenzialmente da Donnarumma. Gattuso si arrabbia e da' una scossa ai suoi che nell'azione successiva sfiorano il gol in due occasioni con un tiro di Kessie dal limite e un colpo di testa di Bonaventura sugli sviluppi del calcio d'angolo: tentativi neutralizzati da un super Terracciano. Sul finale di frazione da segnalare anche un diagonale di Suso respinto in tuffo dal portiere dell'Empoli.



Nel secondo tempo la squadra di casa trova un Milan attendista e voglioso di colpire gli avversari in contropiede. Al 58' i rossoneri creano un 5 contro 4 in ripartenza salvo poi sprecare il tutto con una conclusione prevedibile di Borini murata in corner. Copione identico al 64' quando la palla arriva sul destro di Calhanoglu che mira il secondo palo ma il tiro viene ribattuto dalla difesa. Al 70' un'ingenuita' clamorosa di Romagnoli concede il rigore ai padroni di casa a causa di un fallo su Mchedlidze. Caputo si presenta sul dischetto e batte Donnarumma calciando centrale per l'1-1.



Grande rammarico per gli ospiti che nel finale di partita cercano l'affondo affidandosi soprattutto a Suso che all'83' impegna Terracciano con un gran sinistro a giro. Lo spagnolo si ripete all'88' da posizione ancor piu' ravvicinata ma il portiere dei toscani si supera. Dopo quattro minuti di recupero, triplice fischio di Fabbri con le due squadre che escono dal campo con un punto per parte. Un altro pareggio che non fa felice i rossoneri, inchiodati nella parte bassa della classifica. Un'altra occasione cestinata in un avvio di campionato tutt'altro che positivo per i ragazzi di Gattuso chiamati a tornare urgentemente alla vittoria contro il Sassuolo domenica prossima.



I facts post-match:

Milan imbattuto in 13 precedenti in casa dell’Empoli in Serie A (6V, 7N).

Il Milan ha sia segnato che subito gol nelle ultime sette trasferte in campionato: nel parziale per i rossoneri un successo, quattro pareggi e due sconfitte.

Il Milan ha subito gol in tutte le ultime 11 partite di Serie A: è la striscia peggiore tra le squadre attualmente nella competizione.

L’88% delle reti subite dal Milan in questo campionato sono arrivate nel secondo tempo (sette su otto) – record negativo.

Sono tre i gol del Milan nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

Il Milan ha perso sette punti da situazioni di vantaggio in questo campionato, almeno tre più di ogni altra squadra.

Il Milan non effettuava almeno 10 tiri nello specchio senza trovare la vittoria in una partita di Serie A dall’aprile 2017, sempre contro l’Empoli (12 tiri nello specchio).

Tre dei cinque gol dell'Empoli in questo campioato sono di Francesco Caputo.

Caputo non aveva mai trovato la rete in due gare consecutive di Serie A.

Suso ha giocato oggi la sua 100a partita con la maglia del Milan (tutte le competizioni).

50a presenza con la maglia del Milan per Patrick Cutrone (tutte le competizioni).

