Dzeko: "Roma distratta dalla Champions? Forse"

'Se avessimo vinto nessuno avrebbe detto niente. 2 punti persi'

"Sì, forse siamo stati distratti dal pensiero della Champions. Se avessimo vinto, nessuno avrebbe detto niente. Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo e sicuramente qualcuno ci ha pensato un po'". Edin Dzeko ammette, dopo la fine del match contro il Bologna, che il pensiero della sfida di mercoledì prossimo al Camp Nou contro il Barcellona può avere condizionato la Roma.



Ma a Barcellona i giallorossi dovranno fare la faccia cattiva? "Deve essere per forza così - risponde il bosniaco - altrimenti è difficile". Sulla partita, Dzeko dice che, "nel primo tempo siamo stati troppo lenti nei movimenti senza pallone, però abbiamo avuto qualche occasione e loro hanno fatto un solo tiro in porta, segnando un gol. Una mossa giusta farmi partire dalla panchina? Ci sono altri che possono giocare al posto mio, come Schick, che è giovane: deve ancora giocare per crescere. Questo di oggi è un punto importante, ma credo che ne abbiamo persi due".

