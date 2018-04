Dzeko: 'Col Liverpool la sfida più importante'

'Salah? Loro giocano bene come collettivo, non pensiamo solo a lui'

"Saranno le partite più importanti della stagione. In 180 minuti possiamo raggiungere la finale che tutti noi sogniamo, ma non sarà facile perché il Liverpool è una squadra forte e ha un allenatore che ama il calcio votato all'attacco, proprio come noi".



Edin Dzeko, attaccante della Roma, presenta così la doppia sfida con il Liverpool valida per la semifinale di Champions League che domani vivrà il suo primo atto ad Anfield.



"Non ho guardato la partita contro il Manchester City perché giocavamo lo stesso giorno e alla stessa ora. Ho visto solo il risultato e quello che hanno fatto contro di loro non è da tutti", ha spiegato il bosniaco in un'intervista al sito della Uefa.



"Una squadra capace di segnare cinque gol al City non è facile da affrontare".



Nelle file dei Reds il grande ex Salah: "Ha giocato con noi per due anni e ci spiace che se ne sia andato, ma è il calcio. Un attaccante che segna 30 gol in Premier League può sicuramente darci problemi. Il Liverpool gioca bene come collettivo, quindi non dobbiamo pensare a un solo giocatore ma a tutta la squadra, perché il Liverpool è forte in tutti i reparti".



Sul sogno di arrivare all'ultimo atto di Kiev: "Non penso ancora alla finale, perché prima ci sono due partite difficili contro il Liverpool", ha chiarito il giallorosso.



"Sarebbe un sogno che diventa realtà, ma andiamo avanti un passo alla volta. Ci aspettano due gare difficili contro il Liverpool e sicuramente le due squadre hanno lo stesso obiettivo: la finale".



Dzeko è poi tornato sulla grande impresa contro il Barcellona: "È stata una serata speciale, tutto ha funzionato perfettamente. Abbiamo segnato subito e il gol ha caricato sia i giocatori che i tifosi, che ci hanno sostenuti fino all'ultimo minuto. Il gol più importante è stato quello segnato a Barcellona, ma senza i tre a Roma sarebbe stato impossibile. Dopo il primo abbiamo iniziato a crederci ancora di più: alla fine, il sogno di fare l'impossibile contro una delle squadre più forti del mondo si è avverato".

ContentItem-6217dfa0-8854-439a-bcbc-245c96db5a28

Dzeko: 'Col Liverpool la sfida più importante'

'Salah? Loro giocano bene come collettivo, non pensiamo solo a lui'

Page-cef97a2b-8a3e-47cd-81f3-ede246a7421b

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Roma^Tematica:Champions League^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Roma:Category-3e4c98cd-7858-4188-a2dc-e2f255385724^Category:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^TAG:Roma:Category-3e4c98cd-7858-4188-a2dc-e2f255385724^TAG:Champions League:Category-bb931b45-249e-4cf8-8009-76d578a024da^

/dl/img/2018/04/23/105x79_1524492808294_GettyImages-921905782.jpg