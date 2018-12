Dominio Shiffrin anche in SuperG

La statunitense, a Lake Louise, trova la prima vittoria anche in questa specialità

Mikaela Shiffrin sempre piu' nella storia. La statunitense, a Lake Louise, trova la prima vittoria anche in Super-G e manda un segnale chiaro a tutta la concorrenza: anche quest'anno, per la classifica generale di Coppa del Mondo si gioca per il secondo posto.



L'americana mette in mostra una delle sue migliori performance di sempre in un format di gara che, di norma, non dovrebbe esserle congeniale. E invece sbaraglia la concorrenza con una prestazione pazzesca: il tassametro corre, per la Shiffrin si tratta della quarantaseiesima vittoria in Coppa del Mondo. Una vittoria nettissima visto che Ragnhild Mowinckel e' seconda con 77 centesimi di distacco, un'eternita'. Eppure la prestazione della norvegese e' stata buona, con un piccolo errore nella parte centrale che non le ha impedito di centrare un podio meritato. Terza la tedesca Viktoria Rebensburg, brava a sfruttare lo status di pettorale numero uno.



Nulla da fare per le italiane che non riescono ad avvicinarsi alle posizioni che contano: Federica Brignone fa una gara tutta all'attacco ma si deve accontentare del dodicesimo posto, mentre dietro di lei si piazza Elena Curtoni, tredicesima. Ancora piu' lontana Nadia Fanchini, che non riesce a ripetere le due prove in discesa e chiude sedicesima, staccata di un secondo e trenta centesimi dalla Shiffrin.



Nella classifica generale l'americana, con questa vittoria, crea un solco che pur essendo ai primi di dicembre sembra francamente incolmabile: sono 489 i punti in classifica della Shiffrin, mentre al secondo posto Michelle Gisin ne ha 251. Federica Brignone torna invece da Beaver Creek perdendo la terza posizione nella generale, ma e' solamente ad un punto da Nicole Schmidhofer, 223 punti contro i 224 dell'austriaca. La settimana prossima il circo bianco al femminile torna in Europa, a Saint Moritz, dove si disputeranno un altro Super-G e uno slalom parallelo.





