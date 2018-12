Verso il Boxing Day

Domani la 18ª di Serie A. Match clou Inter-Napoli, la Juve a Bergamo

Archiviato il cenone, si procede verso l'ultima novità del 2018. Domani c'è infatti il Boxing Day, con la 18esima giornata che per qualcuno potrebbe rendere molto amare queste festività natalizie.



Così nella giornata odierna, tutti in campo per l'allenamento di vigilia a partire dalla capolista Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri mercoledì saranno di scena a Bergamo in casa della temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. E' l'ultima trasferta del 2018 per Chiellini e compagni, che puntano a chiudere imbattuti.



La notizia del giorno è che Cuadrado, per il momento non dovrà operarsi, ma potrà andare avanti con una terapia conservativa. All'Atleti Azzurri d'Italia potrebbe osservare un turno di riposo Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa favorito per sostituirlo visto anche il nuovo stop di Bernardeschi. Proprio l'asso portoghese oggi ha fatto visita, in compagnia della fidanzata Georgina, ai bambini ricoverati all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Sul fronte opposto, Gasperini dovrà fare a meno dei due centrali Palomino e Toli squalificati. In dubbio De Roon.



Dopo la sospensione, ieri mattina Radja Nainggolan si è presentato in anticipo all'allenamento dell'Inter in vista del big match contro il Napoli. Al posto del belga, Spalletti potrebbe schierare Joao Mario mentre in difesa torna titolare Asamoah, con in mezzo De Vrij-Skriniar. In un San Siro da oltre 60mila spettatori, i nerazzurri non possono fallire l'appuntamento contro un Napoli reduce dal sofferto successo contro la Spal.



L'antivigilia di Inter-Napoli è stata però squarciata da alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla designazione dell'arbitro Mazzoleni. "Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale", parole durissime quelle pronunciate dal presidente del Napoli ai microfoni della radio ufficiale del club. La squadra, intanto, oggi si è allenata a Castelvolturno con Ancelotti che a San Siro pare intenzionato a confermare la fiducia a Meret fra i pali con Milik al centro dell'attacco.



Da Milano a Roma. Riconquistato il quarto posto, la Lazio si prepara al derby fra Simone e Pippo Inzaghi al Dall'Ara di Bologna. Fra i biancocelesti possibile un turno di riposo per Luis Alberto, con Correa favorito per far coppia con Immobile in avanti. Dall'altra parte c'è un Bologna alla disperata ricerca di punti salvezza. In avanti possibile una chance per Orsolini al fianco di Santander.



Sull'altra sponda del Tevere, invece, la Roma prova a riscattare il ko contro la Juve affrontando in casa il Sassuolo. Partita sempre speciale per il tecnico giallorosso Di Francesco, che per l'occasione potrebbe recuperare El Shaarawy. In avanti dovrebbe tornare dal primo minuto il bomber Dzeko.



Nella rincorsa ad un posto in Europa, il Torino di Walter Mazzarri ospita in casa l'Empoli di Beppe Iachini a caccia incece di punti salvezza. I granata potrebbero proporre il tridente composto da Iago, Zaza e Belotti.



Impegno casalingo anche per la Sampdoria di Giampaolo contro il Chievo fanalino di coda. Il tecnico doriano potrebbe dare fiducia dall'inizio a Caprari, dall'altra parte possibile riposo per l'eterno Pellissier.



Al Franchi di Firenze, invece, la Fiorentina ospita il Parma in una sfida sulla carta aperta a qualsiasi risultato. Punti salvezza in palio, infine, fra Cagliari e Genoa alla Sardegna Arena e soprattutto fra Spal e Udinese. Per entrambe è vietato sbagliare.

