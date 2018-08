"Torino trasferta insidiosa"

Di Francesco: "Nzonzi e Perotti non convocati, Olsen sarà titolare"

Eusebio Di Francesco, alla vigilia dell'esordio in campionato della sua nuova Roma, si è presentato carico e concentrato in conferenza stampa, parlando (come sempre) in modo chiaro davanti ai microfoni dei giornalisti presenti a Trigoria. "Ci sono tante differenze rispetto allo scorso anno. E' aumentata la consapevolezza ed è cresciuta l'idea di squadra. Vogliamo partire benissimo, nonostante la trasferta molto insidiosa come quella di Torino di domani", ha detto il tecnico dei capitolini.



"Sono contento del mercato fatto dalla società. L'organico è grande e competitivo. Meno male che ho difficoltaà di scelta: ciò vuol dire che abbiamo messo dentro diversi giocatori importanti. Mi piace preparare le partite avendo qualche dubbio. Pastore e Cristante sono entrambi in ottime condizioni. Potrebbe giocare uno dei due oppure potrebbero patire titolari tutti e due insieme: non vi diroò adesso la formazione. Hanno caratteristiche diverse. Perotti non è convocato, per colpa di un problema alla caviglia"



Il tecnico ha poi precisanto che l'argentino non sarà della gara, al pari del neo arrivato Nzonzi. "Il francese è un giocatore molto forte. Si è allenato solo una volta con noi. Ha bisogno tempo per ambientarsi. E' un campione del mondo e può giocare in diversi ruoli. Sicuramente può coesistere con De Rossi, vedremo. Al momento non è pronto e per questo non è convocato", ha chiarito l'allenatore della Roma.



"Non è facile sostituire Alisson. E' arrivato Robin Olsen, che si è messo subito a disposizione. Mi auguro che possa dimostrare le sue qualità già da domani, visto che sarà lui il titolare in porta. Se la rosa è migliore lo potrò dire col tempo; intanto, nell'insieme, sono soddisfatto. In questa rosa, visto che il mercato è aperto, potrebbe uscire ancora qualche giocatore", ha proseguito Di Francesco.



"Zaniolo ha grandi qualità ma non ha mai giocato in serie A. Coric è molto forte e può giocare anche alto, vista l'assenza di domani di Perotti. Karsdorp è in grande crescita. Florenzi, di base, è un terzino per me. Sono state fatte tante scelte importanti, anche nelle cessioni. Più che parlare di quantità però io parlerei di qualità", ha puntualizzato il tecnico della Roma.



Uno sguardo, poi, al resto delle squadre del campionato. "Un po' tutta la serie A è migliorata, vedi la Lazio, il Milan, l'Inter, la Fiorentina e lo stesso Torino che affronteremo domani", ha spiegato ancora Di Francesco.



Infine, un pensiero alla tragedia di Genova. "Colgo l'occasione per esternare la mia vicinanza alla gente della Liguria. E' giusto che Genoa e Samp non giochino oggi e domani ma è giusto anche che noi altri continuiamo, onorando e rispettando quanto successo a Genova", ha concluso il tecnico della Roma.

