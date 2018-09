Deschamps miglior allenatore

A Salah Premio Puskas per gol più bello, Courtois portiere n.1

E' il commissario tecnico della Francia campione del mondo, Didier Deschamps, a vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori. Il tecnico francese è stato premiato alla Royal Festival Hall di Londra, dove è in corso la cerimonia. Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l'attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l'autore del più bel gol della stagione, la rate segnata con la maglia del Reds contro l'Everton il 10 dicembre scorso.



A lui è andato il Premio Puskas, intitolato all'indimenticato attaccante dell'Ungheria, dell'Honved e del Real Madrid. Come miglior portiere Fifa della stagione è stato scelto il n.1 del Belgio, Thibaut Courtois, da poco passato al Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea.

ContentItem-c2fc081b-7ac4-46da-ba96-37d7a388d7b8

Deschamps miglior allenatore

A Salah Premio Puskas per gol più bello, Courtois portiere n.1

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Fifa^Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Category:Fifa:Category-b64b3b4f-77fb-4a22-b4a7-42df4538209b^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^TAG:Fifa:Category-b64b3b4f-77fb-4a22-b4a7-42df4538209b^

/dl/img/2018/09/24/105x79_1537821236176_GettyImages-1039467734%201.jpg